Concejo de Ibagué aprobó en primer debate el proyecto que crea la Secretaría de la Mujer

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Concejo de Ibagué aprobó en primer debate los cuatro proyectos de acuerdo que fueron presentados por parte de la Alcaldía para los diez días de sesiones extraordinarias que irán hasta el 21 de agosto.

La Comisión Primera o del Plan del Concejo Municipal de Ibagué aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 036 de 2026, iniciativa que busca la creación de la Secretaría de la Mujer y la dirección de juventudes, además de una reorganización de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

Por otra parte, también se aprobó el proyecto de Acuerdo 035 de 2026 iniciativa establece la nomenclatura y clasificación de los empleos públicos y la escala de remuneración para la Administración Central Municipal, como parte del proceso de modernización de la estructura administrativa.

También en el proyecto de Acuerdo 037 de 2026 este proyecto autoriza la cesión a título gratuito de un predio de propiedad del municipio a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), destinado al desarrollo del proyecto del Hospital Materno Infantil de Ibagué, fortaleciendo la infraestructura y atención en salud.

Y el proyecto de Acuerdo 038 de 2026 que contempla una adición y modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2026, con el propósito de incorporar nuevos recursos al presupuesto municipal.

“Estas sesiones extraordinarias nos permiten avanzar en iniciativas fundamentales para la ciudad. La creación de la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Juventudes fortalecerá la respuesta institucional para estas poblaciones”, dijo Kevin Castañeda, secretario General.

La creación de la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Juventudes hace parte del proyecto de modificación de la estructura organizacional de la Administración Central Municipal y prevé fortalecer la formulación, coordinación y ejecución de políticas públicas dirigidas a estas poblaciones.

Con respecto al Hospital Materno Infantil, se trata de una iniciativa priorizada por el gobierno de la alcaldesa, Johana Aranda, para fortalecer la infraestructura de salud y ampliar la atención especializada para madres, niños.

“Desde el Concejo de Ibagué asumimos con responsabilidad el estudio de estos cuatro proyectos de acuerdo. Durante estos 10 días analizaremos cada iniciativa, especialmente aquellas que buscan fortalecer la atención a las mujeres, los jóvenes y avanzar en un proyecto tan importante como el Hospital Materno Infantil”, afirmó Javier Mora, presidente del Concejo de Ibagué.