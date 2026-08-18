Argentina envía personal y ayuda a Colombia tras terremoto

La ayuda argentina se concentra en dos aviones de la Fuerza Aérea que transportan insumos y personal militar. (Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Argentina envió a Colombia dos aviones de la Fuerza Aérea con 32 efectivos de las Fuerzas Armadas y material para brindar asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que asoló el occidente del país.

Un Hércules C-130 transportará equipamiento, como una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña y material logístico, mientras que un Embraer RJ-140 trasladará a los 32 integrantes del contingente argentino, informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en una rueda de prensa.

El contingente estará integrado por personal del Ejército argentino y tendrá como centro de operaciones Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el sismo.

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La misión contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo logístico de comunicaciones para reforzar los sistemas instalados en hospitales y un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña.

Argentina enviará además 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y garantizar el autoabastecimiento de los efectivos durante la misión.

El Hércules partirá este martes desde la Brigada Aérea de El Palomar a 7PM hora local, mientras que la salida del Embraer será a las 11PM del miércoles.

Ravier señaló que la operación es coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y en articulación con las autoridades colombianas mediante los canales diplomáticos.

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Durante la preparación de la misión, los efectivos completaron la capacitación sanitaria necesaria para operar en una región tropical, incluida la vacunación.

El Gobierno argentino señaló en un comunicado que Quibdó presenta un entorno operativo complejo debido a su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las intensas precipitaciones y las limitaciones de infraestructura vial, especialmente en el Chocó, una de las regiones más pobres del país.