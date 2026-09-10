Cayó red de venta ilegal de celulares en el Centro de Medellín

Medellín

Un operativo de control liderado por la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional en la comuna 10-La Candelaria dejó seis personas capturadas en flagrancia. Cuatro de las detenciones se realizaron por el delito de receptación y dos por uso ilegal de marcas, quedando todos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La intervención incluyó la inspección de 45 locales comerciales, resultando en la suspensión temporal de 16 establecimientos y la imposición de 37 comparendos. Asimismo, las autoridades inmovilizaron 17 motocicletas y un vehículo, e incautaron un arma de menor letalidad.

Millonaria incautación de repuestos y dispositivos

Durante las revisiones se sacaron de circulación más de 11.770 elementos, entre dispositivos y repuestos. Se incautaron 122 celulares con irregularidades y se lograron recuperar nueve teléfonos reportados como hurtados. Entre la mercancía retenida destacan 8.000 pantallas, 3.218 accesorios y más de 200 relojes inteligentes.

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Los bienes incautados tienen un valor estimado de 455 millones de pesos. Al sumar el impacto por las actividades comerciales suspendidas, la afectación total a estas redes ilegales supera los 711 millones de pesos, consolidando un paso clave para desestimular el hurto y la venta ilegal en la zona céntrica.