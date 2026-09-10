Inicia la Feria Almácigo, un espacio para el emprendimiento y la innovación de Antioquia

Medellín, Antioquia

El programa AlimentaTec de la Gobernación de Antioquia invita a las personas interesadas en los productos agroalimentarios y en la innovación aplicada a estos negocios a participar en la Feria Almácigo. El evento se realizará el sábado 12 de septiembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Parque Biosuroeste, en Támesis.

Con más de 60 expositores el evento ofrecerá productos agroalimentarios al detal y al por mayor. También participarán siete charlas en Laurel Aula, la experiencia Corazón de Cacao y otros espacios para establecer contactos y hacer negocios, además de la oferta del parque. El secretario de Desarrollo Económico, Camilo Tamayo Calle, afirmó: “Es una excelente oportunidad para conocer cómo, con ciencia, tecnología e innovación”.

Entre las charlas programadas se encuentran los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación AlimentaTec, Agricultura con enfoque regenerativo, Inteligencia financiera para empresarios del sistema agroalimentario, Gestión comercial en el agro, Ciencia para la agricultura y Manejo biológico de colonias de hormigas.

La Finca Viva en Biosuroeste: un centro de desarrollo de destrezas para el agro

La Feria Almácigo busca dar a conocer el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación del Suroeste Antioqueño, vincular nuevos usuarios y acercar las unidades productivas agroalimentarias a compradores. El programa cuenta con una inversión de 23 mil millones de pesos y permitirá crear el Fondo de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, CTi+E, para contribuir a la disminución de la desnutrición.

La invitación está dirigida a quienes participan o tienen interés en la producción, transformación y comercialización de alimentos. La entrada a las ocho horas de programación será libre y gratuita para el público general.