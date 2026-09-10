Operativo militar en Bello frena la distribución de dos toneladas y media de marihuana

Bello, Antioquia

En el marco de los planes de control contra el tráfico de estupefacientes, tropas del Ejército Nacional asestaron un contundente golpe a las redes del narcotráfico al incautar 2.500 kilos de marihuana en jurisdicción del municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

El cargamento ilícito era movilizado en un vehículo interceptado por los uniformados durante las labores de registro y control. En medio del procedimiento militar se logró la captura en flagrancia del conductor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Afectación a las finanzas del microtráfico local

Este operativo representa un impacto directo a las finanzas de las estructuras criminales que delinquen en el departamento. Con la retención de este material, las autoridades evitaron que miles de dosis de estupefacientes ingresaran al mercado ilegal para su distribución en barrios del municipio y zonas aledañas.

La persona capturada enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras los investigadores analizan la procedencia del cargamento y el grupo delincuencial al que pertenecería el vehículo.

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Respaldo institucional y compromiso con la seguridad

Desde el gobierno local destacaron la importancia de estas acciones operativas para neutralizar los delitos que afectan la tranquilidad ciudadana. La administración reiteró su compromiso de mantener controles permanentes en los ejes viales clave de la localidad.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, enfatizó la articulación constante con la Fuerza Pública para afianzar la seguridad territorial y proteger el bienestar de todas las familias bellanitas.