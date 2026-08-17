Mujer fue atacada con ácido en el rostro en medio de un aparente robo en Ibagué

Tolima

Repudio ha generado en Ibagué el caso de una mujer que fue atacada con agentes químicos o ácido en el sector de El Pedregal, en la comuna Seis. Según se conoció, la víctima habría intervenido en defensa y solidaridad con otra mujer, situación que terminó exponiéndola a la agresión que vulneró gravemente su integridad.

Las primeras versiones señalan que la mujer, una comerciante cuya identidad todavía se reserva, intentó evitar el robo que sufrió una adulta mayor a manos de dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Sin embargo, los delincuentes lanzaron ácido contra la comerciante y escaparon en el vehículo.

Debido a estos hechos, la Administración Municipal hizo un llamado a las autoridades competentes para que avancen con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la identificación de los responsables.

“Rechazamos cualquier acto de violencia contra las mujeres. Desde la Administración Municipal seguiremos trabajando para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento, porque ninguna mujer debe sentirse sola frente a situaciones que vulneren su integridad”, aseguró Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario.

La víctima del ataque fue trasladada inicialmente a un centro médico en Ibagué y luego a la Clínica Santa Fe de Bogotá, dondelucha por su vida debido a las graves lesiones.

“Las mujeres no están solas. Ponemos al servicio de esta mujer todo el apoyo psicológico, jurídico y psicosocial que tenemos desde nuestra Secretaría de la Mujer”, acotó.

El caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que avanza en la búsqueda de los presuntos responsables de este lamentable episodio.