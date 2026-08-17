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17 ago 2026 Actualizado 13:28

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Ibagué

Mujer fue atacada con ácido en el rostro en medio de un aparente robo en Ibagué

La víctima sufrió lesiones en el rostro, cuello, brazo y córnea del ojo izquierdo, como consecuencia del ataque con agentes químicos.

Ibagué
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Tolima

Repudio ha generado en Ibagué el caso de una mujer que fue atacada con agentes químicos o ácido en el sector de El Pedregal, en la comuna Seis. Según se conoció, la víctima habría intervenido en defensa y solidaridad con otra mujer, situación que terminó exponiéndola a la agresión que vulneró gravemente su integridad.

Las primeras versiones señalan que la mujer, una comerciante cuya identidad todavía se reserva, intentó evitar el robo que sufrió una adulta mayor a manos de dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Sin embargo, los delincuentes lanzaron ácido contra la comerciante y escaparon en el vehículo.

Debido a estos hechos, la Administración Municipal hizo un llamado a las autoridades competentes para que avancen con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la identificación de los responsables.

“Rechazamos cualquier acto de violencia contra las mujeres. Desde la Administración Municipal seguiremos trabajando para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento, porque ninguna mujer debe sentirse sola frente a situaciones que vulneren su integridad”, aseguró Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario.

La víctima del ataque fue trasladada inicialmente a un centro médico en Ibagué y luego a la Clínica Santa Fe de Bogotá, dondelucha por su vida debido a las graves lesiones.

“Las mujeres no están solas. Ponemos al servicio de esta mujer todo el apoyo psicológico, jurídico y psicosocial que tenemos desde nuestra Secretaría de la Mujer”, acotó.

El caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que avanza en la búsqueda de los presuntos responsables de este lamentable episodio.

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