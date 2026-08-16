Destruyen mina ilegal donde extraían 4.000 gramos de oro al mes en Ortega, Tolima

Tolima

Tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional llegaron hasta la vereda San Diego de Ortega, en el sur del Tolima, donde funcionaba una unidad de producción minera que, de acuerdo con información de inteligencia militar, financiaría a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, en la facción de Iván Mordisco.

En el lugar fueron incautados una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras metálicas y 1.200 galones de ACPM, elementos utilizados para la extracción ilegal de oro.

Con esta operación se afectó una fuente de ingresos ilegales que tendría una capacidad estimada de extracción de 4.000 gramos de oro mensuales, avaluados en cerca de 1.400 millones de pesos.

“Además del impacto en las finanzas de esta estructura, la intervención permitió detener afectaciones ambientales asociadas a esta actividad, entre ellas la degradación de la capa vegetal, la remoción indiscriminada del subsuelo y la contaminación de fuentes hídricas en este sector rural del municipio de Ortega”, detalló el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

A la par, en el municipio de Planadas, también en el sur del Tolima, tropas de la Sexta Brigada incautaron 700 galones de ACPM que, según información de inteligencia militar, serían destinados al abastecimiento logístico de actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en la zona.

“En total, las operaciones permitieron la incautación de 1.900 galones de ACPM, maquinaria y elementos empleados en esta economía ilícita, afectando la cadena logística y las fuentes de financiación ilegal de estructuras armadas que delinquen en el sur del departamento”, concluyó el oficial.

Ambas operaciones evidencian la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima, pues hasta ahora se había concentrado en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral.