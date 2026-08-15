Video: Kevin Serna marcó un gol clave en remontada de Fluminense contra Palmeiras

El Brasileirao enfrentó a Fluminense contra Palmeiras, por la fecha 23 de la Serie A. En ambos equipo hubo participación colombiana, en el Verdao Jhon Arias fue titular y visitó por primera vez el estadio de su ex equipo. Por el lado del local, Kevin Serna ingresó como una de las variantes en el segundo tiempo y logró marcar uno de los goles.

Resumen del partido

En el primer tiempo no se sacaron muchas diferencias, el partido se abrió con un gol tempranero del defensor mundialista paraguayo Gustavo Gómez y la visita se adelantó en el marcador. Casi finalizando la primera parte, el icónico Hulk marcó de cabeza al 42′ y selló las tablas en la primera mitad.

En los segundos 45′, el colombiano Jhon Arias, entre insultos y abucheos, se retiró del campo de juego al minuto 73′, con el partido aun empatado. La primera emoción del segundo tiempo llegaría hasta el minuto 82′, con gol del mediocampista Mauricio Magalhaes, que puso a la visita nuevamente por delante, en lo que parecía un tanto definitivo.

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Pero, tan solo tres minutos después, Kevin Serna, colombiano del Fluminense y recién ingresado, puso el gol del empate. El futbolista payanés mandó el balón al fondo de la red, luego de cazar un rebote que había pegado en el poste tras un cabezazo de Germán Cano.

Ya finalizando el partido, el mismo Cano, ex Independiente Medellín, marcó el 3-2 final al minuto 92′, dándole la victoria al equipo local.

¿Qué viene para los equipos de los colombianos?

El Fluminense de Serna viajará a Argentina para jugar la vuelta de la Copa Libertadores frente a Independiente Rivadavia. En el partido de ida, los brasileños empataron a cero en su estadio, en aquel partido, el colombiano no vio minutos.

Palmeiras también disputará la máxima competición de clubes de América, en su caso, visitarán Paraguay para intentar superar a Cerro Porteño, luego de haber empatado 1-1 en el partido de ida. En aquella ocasión Arias fue titular y fue sustituido al minuto 80′.