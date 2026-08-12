Sebastián Villa figura en la victoria de Boca Juniors en Sudamericana

Boca Juniors recibió al club paraguayo Recoleta por el partido de ida en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana en La Bombonera este 11 de agosto. El colombiano Sebastián Villa fue figura en la victoria 3-1 por parte de los argentinos.

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Villa lideró la remontada

En los primeros minutos del encuentro, los paraguayos abrieron el marcador con un tanto de Pedro Ríos en el minuto 5´, resultado con el que los equipos se fueron al camerino finalizando la primera mitad.

Sebastián Villa ingresó para el segundo tiempo por el defensor Lautaro Blanco y en los primeros minutos se evidenció el impacto del colombiano en el encuentro. En el minuto 49´, en un avance por la banda izquierda, Villa centra el balón que le queda a Santiago Ascacíbar para empatar el encuentro.

Dos minutos mas tarde, tras un tiro de esquina por la banda derecha, el jugador antioqueño recibe el rebote y nuevamente manda un centro aéreo el cual Milton Delgado cabecea y anota el tanto de la remontada en el primer partido de esta llave.

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Para asegurar la victoria, Leonel Flores marca el tercer tanto para los argentinos en el minuto 62´ sobre el plantel paraguayo que se encontraba con 10 jugadores desde el primer tiempo.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

El conjunto Xeneize visitará Asunción para el partido de vuelta el próximo martes 18 de agosto donde llegará con una amplia ventaja para meterse en los cuartos de final del certamen internacional.