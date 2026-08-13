Bogotá habilita el Palacio de los Deportes para recibir ayudas destinadas al Chocó

Colombia

La Alcaldía de Bogotá habilitó el Palacio de los Deportes como punto de recepción de ayudas destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia que atraviesa el departamento del Chocó.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que la decisión se tomó luego de una conversación con la gobernadora del Chocó, quien le manifestó la necesidad de organizar las donaciones que ciudadanos de la capital querían enviar a las zonas afectadas.

“Ya habilitamos este espacio, lleva todo el día operando, ya tenemos más de 20 toneladas que se han recibido en el día”, señaló Galán.

De acuerdo con el mandatario, el punto de recepción continuará funcionando para facilitar la entrega y organización de las ayudas que posteriormente serán destinadas al Chocó.

¿Qué ayudas se están recibiendo?

Según lo indicado por el alcalde, los ciudadanos pueden consultar los elementos requeridos a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre los artículos solicitados se encuentran:

Kits de aseo.

Kits de noche.

Elementos para construcción.

Agua.

Galán señaló que las donaciones deben corresponder a las necesidades previamente establecidas para facilitar su organización y distribución.

Horarios de recepción

El alcalde informó que el Palacio de los Deportes permanecería abierto durante la jornada hasta aproximadamente las 10:00 de la noche. Para el día siguiente, el horario anunciado será de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

“Bogotá ha sido muy solidaria, seámoslo también con Chocó que requiere el apoyo de nosotros en este momento”, afirmó el mandatario.

La iniciativa busca canalizar la solidaridad de los habitantes de Bogotá y concentrar las ayudas en un único punto para facilitar su posterior traslado hacia las comunidades que requieren asistencia en el departamento del Chocó.