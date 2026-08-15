Vías cerradas en Valle, Quindío y otras regiones tras terremoto 7.4 Colombia: Rutas alternas

El terremoto que afectó el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 dejó numerosas víctimas y graves daños en la infraestructura, los cuales implicarán un complejo proceso de rehabilitación y reconstrucción completa en algunos casos.

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Es así como una de las prioridades en la recuperación de la infraestructura está en la apertura de carreteras en las zonas que resultaron afectadas, con el propósito de facilitar la llegada de ayudas humanitarias y los insumos necesarios en los territorios.

Dada la necesidad, las autoridades en materia vial han venido actualizando el estado de las vías afectadas y trabajando en aquellas que aún persisten con inconvenientes, aplicando, de igual manera, algunas medidas para normalizar la movilidad en la medida de lo posible.

¿Qué vías permanecen cerradas por el terremoto?

Aunque el trabajo de las autoridades ha permitido el restablecimiento de vías afectadas en el país tras el terremoto del 10 de agosto, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía advirtió sobre cierres totales y parciales.

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De acuerdo con el último reporte de la institución, a esperas de actualizaciones, se han presentado las siguientes novedades en Tolima, Quindío, Caldas y Valle del Cauca por el terremoto:

Tolima

Herveo: Cierre parcial en la vía Manizales - Fresno, km 36+800, en el sector Alto de Letras.

Caldas

Chichiná: Cierre total en el corredor Pereira-Chinchiná, km 22 al 24.

Quindío

Montenegro: Cierre parcial vía Armenia - Montenegro en el km 3+900. Cierre total en el km 4+800, cierre parcial en el km 5 y cierre parcial en el km 5+700 de la vía Montenegro - Quimbaya.

Cierre parcial vía Armenia - Montenegro en el km 3+900. Cierre total en el km 4+800, cierre parcial en el km 5 y cierre parcial en el km 5+700 de la vía Quimbaya: Cierre parcial en el km 8+600 y 10+600 y total en el km 12 del corredor Montenegro-Quimbaya.

Valle del Cauca

Dagua: Cierres parciales en km 52+300 y km 36+100 de la vía Cali-Loboguerrero. Cierre total en el corredor Buenaventura - Buga km 69+400.

Cierres parciales en km 52+300 y km 36+100 de la vía Cali-Loboguerrero. Cierre total en el corredor Buenaventura - Buga km 69+400. La Unión: Cierre total en el corredor La Unión - La Victoria, sector Puente Mariano Ospina.

Cierre total en el corredor La Unión - La Victoria, Buenaventura: Cierre parcial en la vía Cali-Loboguerrero, km 37+600.

De igual manera, el Ministerio de Transporte reportó al mediodía del viernes 14 de agosto un avance del 86,15% en la atención a los inconvenientes que se registraron en el país. Es por ello que conviene revisar el estado actual si necesita desplazarse por alguna de estas vías, dado que el estado se actualiza constantemente.

¿Qué otras medidas de movilidad se han tomado por la emergencia?

Las autoridades viales ANI, MinTransporte y concesionarios anunciaron la entrada en vigencia de una medida especial conjunta con la que se espera facilitar la atención de la emergencia y la llegada de los insumos más urgentes a las zonas afectadas por el terremoto.

En ese sentido, se anunció que los vehículos que transporten ayudas humanitarias estarán exentos del pago de peajes en las siguientes concesiones: