Habilitan paso controlado en la vía del Alto de Letras tras derrumbe por el terremoto

Tolima

Tras cuatro días de cierre en la vía que conduce de Fresno hacia Manizales, en el paso por el Alto de Letras, la movilidad fue habilitada nuevamente en la zona afectada por un derrumbe provocado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En un comunicado a la opinión pública, la Alcaldía de Fresno indicó que el tránsito fue habilitado de manera controlada entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

“La medida tiene como propósito permitir la movilidad de los habitantes y transportadores, garantizando al mismo tiempo condiciones de seguridad frente a la situación presentada en el sector”, precisó la Alcaldía.

Es probable que a lo largo de la jornada se implementen medidas como pare y siga, cierres parciales o paso controlado a un carril para evitar posibles represamientos en el sector afectado por el terremoto.

“Se recomienda a todos los conductores transitar con máxima precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y atender oportunamente cualquier señal de alerta que pueda presentarse en la zona”, agregó la entidad.

Entretanto, permanece el pare y siga en la vía Ibagué - Cajamarca, en el sector de Calle Larga, debido al derrumbe ocurrido el pasado 24 de julio.