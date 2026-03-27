Convocatoria Territorial 12 CNSC abrió inscripciones modalidad ascenso: Fecha límite para participar

De fondo: Persona sentada celebrando una buena noticia (Crédito: Getty Images). Logos: Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y La Oportunidad / Comisión Nacional del Servicio Civil (Crédito: CNSC)

La Comisión Nacional del Servicio Civil(CNSC) ha anunciado la apertura del proceso de selección Territorial 12 para la modalidad de ascensos hasta el 7 de abril en los departamentos:

Atlántico.

Bolívar.

Caldas.

Cundinamarca.

Huila.

Meta.

Norte de Santander.

Risaralda.

Según informa la entidad, se ofertarán alrededor de 420 vacantes para este ciclo, en donde se realizará un concurso de méritos para quienes quieran seguir avanzando profesionalmente en empleos públicos. Dentro de estás, habrá cupos reservados para servidores en condición de discapacidad.

Respecto a los valores a pagar por concepto de derechos de participación, para la vigencia 2026 corresponde a:

Niveles técnico y asistencial: $58.400

$58.400 Demás niveles jerárquicos: $87.550.

Nota*: Las personas con discapacidad se encuentran exentas de pago de derechos de participación.

¿Cómo inscribirse a las vacantes de Ascenso de la convocatoria Territorial 12 del CNSC?

Para inscribirse a las vacantes ofertadas en modalidad Ascenso debe ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que ofrece el respectivo empleo en esta modalidad.

Podrán consultar estas ofertas a través del del Sistema para Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, en la sección de Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa convocados por las entidades que hacen parte del Proceso de Selección Territorial 12, en el siguiente enlace:

https://simo.cnsc.gov.co/#ofertaEmpleo

Así entonces, siga estos pasos:

Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.

Tenga en cuenta que deberá pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.

Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

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Recomendaciones a la hora de postularse a las vacantes de ascenso de los procesos Territorial 12 de la CNSC

Durante este proceso, tanto para ascenso general como para vacantes para discapacitados, debe tener en mente:

Únicamente podrán inscribirse a un (1) empleo de los ofertados en el Proceso de Selección “Territorial 12” , ya sea en la modalidad de Ascenso o en la modalidad de Abierto.

, ya sea en la modalidad de Ascenso o en la modalidad de Abierto. El pago del Derecho de participación no significa que queda inscrito , debe continuar con el procedimiento hasta formalizar la inscripción en SIMO. Los interesados en el presente proceso de selección, deben realizar su inscripción con antelación a la fecha de cierre.

, debe continuar con el procedimiento hasta formalizar la inscripción en SIMO. Los interesados en el presente proceso de selección, deben realizar su inscripción con antelación a la fecha de cierre. Es obligatorio para cada aspirante leer detalladamente el Acuerdo y el anexo Técnico del Proceso de Selección.

Verifique que la información cargada en SIMO sea legible y se cargue de manera completa los documentos con los cuales va a participar en el proceso de selección.

Finalmente, cabe acotar que quienes sean discapacitados deben acreditar su situación con el certificado correspondiente para ser admitido en el Proceso de Selección sobre las vacantes reservadas, así como cumplir con los requisitos de participación establecidos en los Acuerdos y con los requisitos mínimos previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo de su preferencia.

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