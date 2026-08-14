Incendio forestal en La Vega está controlado en un 80 % y recibe apoyo aéreo

Colombia

El incendio forestal que se presenta en el municipio de La Vega, en límites con San Francisco, registra un avance importante en las labores de control. Según informó el gobernador Jorge Emilio Rey, la emergencia está controlada en un 80 % en tierra.

Como parte de la estrategia para contener las llamas, un helicóptero contratado por la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ya ha realizado más de seis descargas de agua sobre el área afectada.

La operación aérea busca reforzar el trabajo que adelantan los equipos de emergencia en tierra y aumentar el porcentaje de control del incendio.

Organismos de emergencia permanecen en la zona

Las autoridades señalaron que los equipos de respuesta continuarán trabajando en el lugar hasta que las condiciones permitan declarar controlada en su totalidad la emergencia.

En las labores participan:

Bomberos de San Francisco.

Bomberos de Facatativá.

Bomberos de El Rosal.

Bomberos de Útica.

Defensa Civil.

CAR.

Ejército Nacional.

El gobernador agradeció el trabajo de los organismos operativos y de las personas que han apoyado la atención de la emergencia.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y esperan que las descargas realizadas desde el aire permitan avanzar en el control de los puntos que aún permanecen activos.