VIDEO|Incendio en La Vega por manipulación de pólvora causó pérdida total de una vivienda

Incendio en La Vega por manipulación de pólvora causó pérdida total de una vivienda. Foto: Suministrada.

Cundinamarca

Las cámaras de seguridad de la vía Bogotá-La Vega registraron los minutos antes de que se presentara un grave incendio forestal en el sector de Minas. Las imágenes muestran un grupo de personas que participan de un funeral y lanzan voladores (elementos de pólvora), pero de estos cae sobre un vehículo y ahí se propaga el incendio.

“Lo ocurrido en la vía Bogotá-La Vega refleja la falta de conciencia y responsabilidad. Usar pirotecnia (voladores) en una honra fúnebre desató un incendio forestal en el sector Las Minas. Despedir a un ser querido no justifica poner en riesgo a la comunidad”, aseguró el delegado de Bomberos Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el funeral era de un hombre que murió en un siniestro vial al parecer en estado de embriaguez.

Incendio controlado un 70%

Toda la noche y la madrugada los Bomberos de Cota, Tenjo, La Vega, Villeta, El Rosal, Mosquera, la Cruz Roja y la brigada de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca han trabajado para extinguir la conflagración. Hasta el momento, la emergencia se ha controlado en un 70%.

Aunque no se presentaron personas heridas, sí hay perdidas materiales, de acuerdo con la información brindada por el gobernador Jorge Emilio Rey.

“Lamentable, el fuego alcanzó una vivienda y ocasionó la pérdida total de la estructura. Al momento de la emergencia se encontraba desocupada, por lo que no se registraron personas lesionadas”, escribió en su cuenta de X el mandatario regional.

La zona donde se presenta el incendio foresta es de difícil acceso, de ahí la dificultad de los organismos de socorro de controlar el fuego por completo.