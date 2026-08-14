ATENCIÓN: Explosión en mina El Porvenir 1 en Cucunubá dejó seis personas atrapadas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que en las últimas horas de este viernes, 14 de agosto, la explosión de una mina en el municipio de Cucunubá.

“Equipos de socorro adelantan #AEstaHora un rescate minero en la vereda La Ramada del municipio de Cucunubá; esto después de una explosión en la mina El Porvenir 1 que dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar; un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios”, informó el gobernador Rey.

De acuerdo con el mandatario departamental, las autoridades adelantan los procedimientos adecuados para rescatar a las personas atrapadas.

“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia”, aseguró el mandatario.

Con esta, ya son tres las emergencias que se han presentado en este municipio. La primera de ellas ocurrió el pasado 28 de febrero donde varias personas resultaron quedaron lesionadas. La segunda emergencia se presentó el 9 de mayo de este mismo año y cuatro personas perdieron la vida.