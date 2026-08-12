“No hay acompañamiento institucional, son 500 viviendas con pérdida total”: alcalde de Quimbaya

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El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para entregar un reporte sobre la situación que enfrenta el municipio tras el fuerte terremoto que sacudió al departamento del Quindío y que dejó graves afectaciones en diferentes sectores.

El mandatario explicó que las autoridades locales continúan recopilando información para establecer con mayor precisión la magnitud de los daños, pero advirtió que, por ahora, el municipio no cuenta con el acompañamiento institucional suficiente para atender la emergencia.

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“Estamos aún en el proceso de recolección de información porque a la fecha no contamos con acompañamiento institucional de otras entidades”, señaló Rodríguez Brito.

El alcalde aseguró que durante la noche la Gobernación del Quindío hizo llegar algunas ayudas al municipio; sin embargo, insistió en que se requiere una presencia institucional mucho mayor para poder atender las necesidades de las comunidades afectadas.

“En horas de la noche la Gobernación trajo algunas cosas, pero necesitamos presencia. Estamos trabajando con las uñas”, manifestó el mandatario.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el alcalde, cerca de 1.000 viviendas presentan algún tipo de afectación como consecuencia del movimiento telúrico. De ese total, aproximadamente 500 tendrían pérdida total, una situación que ha dejado a numerosas familias en una condición de alta vulnerabilidad y que requiere una respuesta inmediata de las autoridades.

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La emergencia también ha generado afectaciones en materia de salud. Según Rodríguez Brito, alrededor de 60 personas han tenido que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica. El alcalde, además, manifestó preocupación por las condiciones en las que actualmente opera este centro asistencial.

“Tenemos cerca de 1.000 viviendas afectadas, de esas casi 500 con pérdida total, y 60 personas que han tenido que llegar al hospital, que presta el servicio, pero cuenta con deficiencias”, explicó.

La infraestructura pública del municipio tampoco ha quedado al margen de la emergencia. Rodríguez Brito señaló que la sede de la Alcaldía presenta afectaciones, por lo que los funcionarios han tenido que trasladar sus labores a la calle mientras se evalúan las condiciones de los edificios.

“La Alcaldía hoy está operando desde la calle, ya que los edificios están afectados”, indicó el mandatario.

El alcalde también advirtió que, por el momento, no es posible entregar un diagnóstico definitivo de la situación, debido a que el municipio no cuenta con el personal técnico ni con los equipos necesarios para realizar una evaluación estructural completa de las edificaciones.

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“Aún no tenemos un diagnóstico porque, para dar un balance con información concreta, con las obras que están en pie y que amenazan ruina, no tenemos la capacidad ni el equipo técnico para administrar información”, afirmó.

Rodríguez Brito agregó que uno de los barrios del municipio presenta una situación especialmente crítica y que gran parte de sus viviendas e infraestructura quedaron destruidas tras el terremoto.

“Tenemos un barrio que hoy, en su mayoría, está destruido”, sostuvo el alcalde de Quimbaya.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: