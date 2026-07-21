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21 jul 2026 Actualizado 22:29

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Accidente de tránsito en Mosquera dejó una persona muerta y dos heridos: el conductor iba borracho

Por ahora dos personas permanecen en el Hospital María Auxiliadora en recuperación.

Screenshot./Accidente vial en la glorieta del Parque Cultural del municipio de Mosquera.

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En las últimas horas, se registro un accidente vial en la glorieta del Parque Cultural del municipio de Mosquera, en el que se vio involucrado un vehículo particular de placas KLM404.

De acuerdo con videos de cámaras de seguridad, el conductor iba a alta velocidad y arrolló a tres personas que se encontraban en el lugar.

Según el reporte de las autoridades, conductor del vehículo, fue identificado como Lionel Andrés Martínez Clavijo, de 36 años y obtuvo un resultado positivo en la prueba de alcoholemia correspondiente a grado II de embriaguez.

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica en el Hospital María Auxiliadora, entre ellas un menor de edad.

A pesar de la activación de los protocolos de atención de emergencias y de los esfuerzos del personal médico, una mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Los otros dos lesionados, permanecen estables y reciben atención especializada por el servicio de ortopedia del Hospital María Auxiliadora.

La Secretaría de Movilidad del municipio asumió los actos urgentes e inició las actuaciones administrativas y legales correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la atención integral del siniestro vial.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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