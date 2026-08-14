Detonó artefacto explosivo en Bogotá: no hay personas heridas

Bogotá D.C

En la madrugada de este viernes 14 de agosto, habitantes del barrio Unir, en la localidad de Engativá, escucharon una detonación que causó temor.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, se trató de un artefacto explosivo artesanal improvisado que detonó.

El hecho se presentó muy cerca a la calle 80, en el occidente de Bogotá, en una zona frecuentada por habitantes de calle. No se presentaron personas heridas ni ninguna otra afectación.

La Policía Metropolitana adelanta las investigaciones en el punto para esclarecer los hechos e identificar a la persona que lanzó el artefacto para tomar medidas al respecto.