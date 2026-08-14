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14 ago 2026 Actualizado 13:16

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Detonó artefacto explosivo en Bogotá: no hay personas heridas

Autoridades investigan para esclarecer los hechos.

AME4253. BOGOTÁ (COLOMBIA). EFE/ Carlos Ortega

AME4253. BOGOTÁ (COLOMBIA). EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

AME4253. BOGOTÁ (COLOMBIA). EFE/ Carlos Ortega
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Bogotá D.C

En la madrugada de este viernes 14 de agosto, habitantes del barrio Unir, en la localidad de Engativá, escucharon una detonación que causó temor.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, se trató de un artefacto explosivo artesanal improvisado que detonó.

El hecho se presentó muy cerca a la calle 80, en el occidente de Bogotá, en una zona frecuentada por habitantes de calle. No se presentaron personas heridas ni ninguna otra afectación.

La Policía Metropolitana adelanta las investigaciones en el punto para esclarecer los hechos e identificar a la persona que lanzó el artefacto para tomar medidas al respecto.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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