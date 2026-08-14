Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 ago 2026 Actualizado 10:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Tecnoglass anuncia aporte de $6.000 millones para damnificados por terremoto en Colombia

La compañía entregará $5.000 millones en ventanas y $1.000 millones en efectivo para contribuir a la recuperación de viviendas

Christian Daes, CEO de Tecnoglass en Prisa Media

Christian Daes, CEO de Tecnoglass en Prisa Media

Christian Daes, CEO de Tecnoglass en Prisa Media
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En medio de la emergencia que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, Tecnoglass anunció un aporte de $6.000 millones para apoyar a las familias damnificadas y contribuir al proceso de recuperación de las zonas afectadas.

El anuncio fue realizado por el presidente operativo de la compañía, Christian Daes, quien manifestó que la empresa se solidariza con los colombianos que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

Lea también: Fuad Char anuncia que Cambio Radical será partido de gobierno

“Tecnoglass se une y solidariza con nuestros compatriotas que hoy sufren por la pérdida de sus seres queridos. Si en algo puede mitigar su dolor, nos unimos con 5 mil millones en ventanas y mil millones en efectivo para la recuperación de sus bienes perdidos o averiados”, señaló Daes.

Uno de los principales desafíos está relacionado con la recuperación de las viviendas. La UNGRD reportó este jueves 10.677 casas destruidas y otras 65.841 averiadas, además del colapso de 172 edificios.

Lea también: Rama Judicial de Barranquilla aportará un día de salario a damnificados por terremoto

La emergencia también ocasionó daños en infraestructura esencial: 236 centros de salud, 2.136 instituciones educativas, 1.168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares y 12 puentes peatonales presentan afectaciones. Cinco aeropuertos también resultaron afectados.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir