Tecnoglass anuncia aporte de $6.000 millones para damnificados por terremoto en Colombia

En medio de la emergencia que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, Tecnoglass anunció un aporte de $6.000 millones para apoyar a las familias damnificadas y contribuir al proceso de recuperación de las zonas afectadas.

El anuncio fue realizado por el presidente operativo de la compañía, Christian Daes, quien manifestó que la empresa se solidariza con los colombianos que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

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“Tecnoglass se une y solidariza con nuestros compatriotas que hoy sufren por la pérdida de sus seres queridos. Si en algo puede mitigar su dolor, nos unimos con 5 mil millones en ventanas y mil millones en efectivo para la recuperación de sus bienes perdidos o averiados”, señaló Daes.

Uno de los principales desafíos está relacionado con la recuperación de las viviendas. La UNGRD reportó este jueves 10.677 casas destruidas y otras 65.841 averiadas, además del colapso de 172 edificios.

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La emergencia también ocasionó daños en infraestructura esencial: 236 centros de salud, 2.136 instituciones educativas, 1.168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares y 12 puentes peatonales presentan afectaciones. Cinco aeropuertos también resultaron afectados.