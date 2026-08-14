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14 ago 2026 Actualizado 09:04

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Barranquilla

Fuad Char anuncia que Cambio Radical será partido de gobierno

La colectividad se reunió en Barranquilla y cuestionó el permiso al expresidente Petro para salir del país

Fuad Char, dirigente de Cambio Radical

Fuad Char, dirigente de Cambio Radical

Fuad Char, dirigente de Cambio Radical
Barranquilla
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El dirigente político Fuad Char confirmó que Cambio Radical aprobó su adhesión como partido de gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, durante una reunión de bancada realizada en Barranquilla. La colectividad también avanzó en la elección de su candidato al Consejo Nacional Electoral.

Hoy vamos a aprobar que somos partido de gobierno”, dijo el dirigente en el encuentro.

Char señaló que esta decisión hace parte de los temas principales de la reunión y destacó el papel que tendrá el partido en esta nueva etapa política del país.}

Cuestionamientos al permiso de salida de Gustavo Petro

Durante el encuentro, Fuad Char también se pronunció sobre el permiso otorgado al expresidente Gustavo Petro para salir del país por un año. El dirigente aseguró que Cambio Radical votó negativamente esta autorización.

“Cambio Radical votó negativamente. Sin entrar en mayores detalles, nuestra decisión estuvo motivada por la cantidad de procesos que actualmente avanzan en la Cámara de Representantes”, sostuvo Char.

El líder político afirmó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el rumbo de las investigaciones.

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