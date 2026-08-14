Más de 50 rescatistas venezolanos llegan para apoyar las labores de búsqueda tras el terremoto. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Luego de atender la emergencia por el doblete sísmico en La Guaira, Venezuela, más de 50 rescatistas venezolanos llegaron a Colombia para brindar su apoyo, tras el terremoto que sacudió al Eje Cafetero y región Pacífica el pasado lunes 10 de agosto.

Estos voluntarios han llegado parcialmente a la ciudad de Cúcuta, para posteriormente trasladarse a las zonas más afectadas.

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Desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, Marcos Gómez, resaltó que ellos llegan a Colombia solo con un propósito: “salvar vidas, esperamos poder encontrar vidas. Venimos con la mayor disposición de ayudar, de salvar a nuestros hermanos colombianos. Venimos a eso, todos los muchachos venimos a salvar vidas”, señaló.

Gratitud hacia Colombia

Resaltó Marcos que, mientras continuaban trabajando en La Guaira, en la labores de recuperación de cuerpos, se enteraron de la emergencia ocurrida en Colombia y sin dudarlo, emprendieron su viaje a nuestro país.

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“Estamos muy agradecidos con nuestros hermanos colombianos, fueron los primeros en darnos una mano cuando ocurrieron los terremotos en La Guaira y ahora es nuestro deber ayudarlos a ellos también”.

Travesía desde Venezuela

Al ser voluntarios, estas personas no cuentan con los recursos disponibles para hacer su traslado directamente hacia los lugares afectados.

De acuerdo con Marcos Gómez, “salimos desde La Guaira a pie, pidiendo a los carros que nos acercaran a Colombia, algunos nos ayudaron y así, poco a poco llegamos a Cúcuta. Ahora esperamos que acá también nos puedan ayudar para llegar a Pereira o los lugares donde nos necesiten, solo queremos ayudar”.

En los ojos de estos voluntarios se ve el cansancio del trabajo continuo durante más de mes y medio en La Guaira, pero cada vez que hablan de las vidas que lograron salvar, sus ojos brillan de una manera particular.

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“Yo logré sacar seis personas con vidas” dijo uno de ellos. Al preguntarles por los muertos, contestó “esos si son muchos, en mi caso saque 57 cadáveres”.

¿Qué necesitan?

De acuerdo con este grupo de persona, sus necesidades para ayudar son “rotomartillos, equipos de oxicorte, guantes, linternas para cascos, tapabocas, rodilleras y coderas”, elementos que les permitirá facilitar las labores de búsqueda.

Se espera que en las próximas horas, más voluntarios continúen llegando a Cúcuta, provenientes desde Venezuela, ofreciendo su apoyo en este difícil momento que atraviesa el país.