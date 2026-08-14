Investigan pelea entre docente y padre de familia dentro de colegio en Barranquilla

Un docente y un padre de familia protagonizaron una pelea a golpes dentro del Colegio Distrital Olaya, en Barranquilla. El enfrentamiento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa a los dos hombres agrediéndose físicamente mientras se encontraban en las instalaciones de la institución.

Otros docentes intervinieron para separar a los dos hombres y controlar la situación. El hecho generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa, especialmente por haberse presentado dentro del colegio y frente a estudiantes.

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), calificó lo ocurrido como “una situación lamentable” y señaló que, según su versión, no sería el primer episodio de agresión registrado en esta institución.

“No es la primera situación que se presenta”

Jiménez aseguró que anteriormente se habrían presentado otros casos de violencia contra docentes, “en el colegio no es la primera situación que se presenta, recordemos que ahí también sucedió el caso donde un niño agredió a un profesor con un lápiz, probablemente el profesor guardó la calma, igualmente a una profesora le fracturaron un brazo”.

Sobre el enfrentamiento ocurrido esta vez, el dirigente sindical afirmó que, según la información que recibió, el padre de familia habría agredido inicialmente al docente y este respondió físicamente. No obstante, Jiménez recalcó que la reacción del profesor tampoco debió producirse.

“Más que todo es un llamado a la tolerancia y a esto, el caso del colegio con toda esta comunidad educativa”, señaló el presidente de Adeba.

Piden intervención de la Secretaría de Educación

Ante esta situación, el dirigentes sindical hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Barranquilla para que adopte medidas frente a los problemas de convivencia que, según manifestó, se han venido presentando en el plantel.

Jiménez pidió que se desarrollen talleres de reflexión sobre salud emocional y salud mental dirigidos a la comunidad educativa, además de fortalecer las medidas de prevención frente a las agresiones contra docentes.

La Secretaría de Educación de Barranquilla cuenta con mecanismos para atender quejas relacionadas con las instituciones educativas y contempla acciones como visitas a los planteles, reuniones con las directivas y planes de mejoramiento cuando se identifican situaciones que requieren intervención.

Por ahora, el video del enfrentamiento continúa circulando en redes sociales, mientras se espera conocer las acciones que adopten las autoridades educativas frente a lo ocurrido.