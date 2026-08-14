Vendaval deja unas 30 viviendas afectadas en Aguada de Pablo; autoridades evalúan daños

Un fuerte vendaval causó afectaciones preliminares en alrededor de 30 viviendas del corregimiento de Aguada de Pablo, jurisdicción de Sabanalarga, durante la tarde de este jueves. El fenómeno también provocó la caída de árboles y ramas en diferentes sectores de esta población del Atlántico.

La emergencia obligó a activar la atención de los organismos de socorro. Los Bomberos Voluntarios de Sabanalarga adelantan labores de remoción de árboles y ramas que quedaron sobre vías y otros puntos del corregimiento, mientras la Defensa Civil realiza el levantamiento de información y el censo de las familias afectadas.

De manera preliminar, las autoridades reportan viviendas con daños, entre ellas algunas que habrían quedado destechadas por la fuerza de los vientos. Sin embargo, el número definitivo de inmuebles afectados aún está por establecerse debido a que continúa el proceso de verificación en territorio.

Miguel Cabrera Castillo, representante legal de la Fundación Cultural Festival de la Mojarra Lora y habitante de Aguada de Pablo, relató que el fenómeno comenzó con un cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

Autoridades evalúan afectaciones

Según su testimonio, una especie de tromba se desplazó hacia el corregimiento y afectó varios sectores. En su caso particular, el viento desprendió parte del techo de un kiosco, por donde posteriormente ingresó el agua y causó daños en elementos que permanecían almacenados.

Este viernes, la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres estará en Aguada de Pablo para verificar directamente las afectaciones, completar el balance de daños y evaluar las necesidades de las familias afectadas.

Las autoridades mantienen activo el proceso de atención mientras se espera un reporte consolidado que permita establecer la magnitud de la emergencia y las ayudas que deberán ser destinadas a la población.