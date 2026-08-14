Concejal propone sello para identificar edificios que cumplan con normas sismorresistentes en Bogotá

Bogotá D.C

Nadie está preparado para un sismo o un terremoto, pero las ciudades deberían cumplir con cierto requisitos para cuando ocurran se mitiguen un poco las afectaciones. Aunque en Bogotá no se presentaron daños a estructuras por el reciente terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó , el concejal Juan David Quintero lanzó una alerta a tener en cuenta.

Quintero reveló información técnica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el Sistema de Modelación de Amenazas y Riesgo Sísmico de Bogotá (SISMARB), el Servicio Geológico Colombiano y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en el que alertan que el 75 % de las edificaciones en la ciudad presenta condiciones de vulnerabilidad o riesgo de colapso frente a un terremoto de gran magnitud.

Según el IDIGER , el 75% de las 945.000 edificaciones incluidas en la base de caracterización de la entidad fueron construidas con sistemas de mampostería simple o mampostería semiconfinada, es decir, materiales que presentan mayores niveles de vulnerabilidad relativa frente a un evento sísmico severo.

Localidades más vulnerables

El concejal aclaró que estos datos no significan que todas las construcciones vayan a colapsar durante un evento sísmico. Sin embargo, aseguró que sí representan una señal de alerta sobre la necesidad de identificar los sectores más vulnerables.

Las estructuras en terrenos arcillosos, de arenas y sedimentos con agua, son altamente susceptibles por lo que según, Quintero, las localidades, más vulnerables son San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.

Propuesta de sello

Ante este panorama, Quintero anunció la creación de una Subcomisión de Seguimiento a la Gestión del Riesgo y la Atención de Desastres en el Concejo de Bogotá. La iniciativa evaluará el estado de la infraestructura estratégica, la capacidad hospitalaria, los equipos de búsqueda y rescate, los protocolos de atención para emergencias masivas y la disponibilidad de espacios destinados a la población damnificada.

“Hoy no contamos con una herramienta que le permita a un ciudadano saber si la edificación en la que vive o trabaja está preparada para resistir un terremoto ¿Cómo saberlo? Por ello es indispensable que se adopte una política de sellos o certificados para que los usuarios podamos conocer si nuestros edificios cumplen o no cumplen las normas de sismo resistencia”, afirmó Quintero.