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14 ago 2026 Actualizado 15:10

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Ponen freno a disposición irregular de escombros y residuos peligrosos en la vía Suba–Cota

La autoridades evidenciaron el ingreso de material no autorizado, entre ellos: plásticos, varillas, llantas y otros residuos.

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso una medida preventiva, con cese inmediato de actividades, en un predio ubicado en la vía que comunica a Suba con el municipio de Cota, donde se evidenció la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición y residuos peligrosos, provenientes de diferentes obras, provocando graves afectaciones en el suelo.

El predio contaba inicialmente con un permiso para realizar actividades de adecuación y restauración de suelo agrícola rural. Sin embargo, durante las labores de inspección, el equipo técnico de la Corporación identificó el ingreso de material no autorizado, entre ellos plásticos, varillas, llantas y otros residuos contaminantes que pueden alterar las condiciones naturales y la estabilidad del terreno.

“Encontramos la presencia de vehículos de carga tipo volqueta, ocho vehículos en los que se estaba realizando la disposición de material tipo RCD y RESPEL, contraviniendo las obligaciones impuestas en el permiso”, dijo Diego Carrillo, director Operativo Jurídico de la CAR, Regional Bogotá-La Calera.

Durante la diligencia se impidió el ingreso de las autoridades competentes al predio, situación que será tenida en cuenta dentro de las actuaciones administrativas de control y seguimiento correspondientes.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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