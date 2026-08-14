Ponen freno a disposición irregular de escombros y residuos peligrosos en la vía Suba–Cota

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso una medida preventiva, con cese inmediato de actividades, en un predio ubicado en la vía que comunica a Suba con el municipio de Cota, donde se evidenció la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición y residuos peligrosos, provenientes de diferentes obras, provocando graves afectaciones en el suelo.

El predio contaba inicialmente con un permiso para realizar actividades de adecuación y restauración de suelo agrícola rural. Sin embargo, durante las labores de inspección, el equipo técnico de la Corporación identificó el ingreso de material no autorizado, entre ellos plásticos, varillas, llantas y otros residuos contaminantes que pueden alterar las condiciones naturales y la estabilidad del terreno.

“Encontramos la presencia de vehículos de carga tipo volqueta, ocho vehículos en los que se estaba realizando la disposición de material tipo RCD y RESPEL, contraviniendo las obligaciones impuestas en el permiso”, dijo Diego Carrillo, director Operativo Jurídico de la CAR, Regional Bogotá-La Calera.

Durante la diligencia se impidió el ingreso de las autoridades competentes al predio, situación que será tenida en cuenta dentro de las actuaciones administrativas de control y seguimiento correspondientes.