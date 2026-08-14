Emiliana Arango vence y elimina a Venus Williams en WTA 1000 de Cincinnati

La tenista colombiana Emiliana Arango consiguió una victoria histórica para su carrera en el arranque del WTA 1000 de Cincinnati al vencer a la tenista, ex número uno del ránking, Venus Williams, quien quedó eliminada.

Arango, que se ubica en el puesto 95 del ranking de la WTA, logró vencer a la leyenda estadounidense Venus Williams, puesto 615 del ranking, con parciales de 6-2, 6-2, en un juego que duró una hora y 6 minutos, y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

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Emiliana Arango elimina a Venus Williams

La tenista colombiana clasificó a la primera ronda del torneo tras remontar a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y a la argentina Nadia Podoroska; y tuvo que enfrentar en su debut a la ganadora de siete Grand Slams, Venus Williams.

En dos sets, Arango derrotó a Williams, registrando 2 aces y consiguiendo el 71% de los puntos en el primer servicio. Igualmente, la antioqueña registró únicamente 9 errores no forzados, sobre 40 de la estadounidense.

Williams quedó eliminada del torneo de sencillos y acumula una racha de 15 derrotas consecutivas en el circuito de la WTA; su última victoria se dio en Washington en 2025. Ahora, la estadounidense regresará a competencia en los dobles, junto a su hermana, Serena Williams; modalidad en la que suma 14 títulos.

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Próximo partido de Emiliana Arango en WTA 1000 de Cincinnati

El próximo enfrentamiento de la colombiana Emiliana Arango en el torneo será frente a la tenista polaca Iga Swiatek, quinta en el ranking WTA, y que llega como la campeona del WTA 1.000 de Toronto, en Canadá.

El encuentro, por la ronda de 64, está programado para el próximo domingo 16 de agosto, aún sin hora definida.



