Emiliana Arango, nueva raqueta número uno de Colombia: Así quedó en el Ranking WTA tras Guadalajara

Emiliana Arango vivió una gran semana en el WTA 500 de Guadalajara, en México, certamen en el que accedió hasta la final y en el que, lastimosamente, sufrió una intoxicación que la afectó en el juego por el título ante la estadounidense Iva Jovic.

La joven norteamericana de 17 años, que ya había dejado en el camino a Camila Osorio en octavos de final, se quedó con el título tras vencer este domingo a la antioqueña con parciales 6-4 y 6-1. Al final ambas tenistas se elogiaron mutuamente.

Nueva raqueta número uno del país

Los puntos sumados por Emiliana Arango en suelo mexicano le significaron un extraordinario ascenso en el Ranking de la WTA, donde pasó a ser la nueva raqueta número uno del país en la rama femenina. Alcanzando, además, el Top 60 del escalafón.

Emiliana, de 24 años, escaló 33 posiciones en el Ranking mundial, ubicándose ahora en el puesto 53 con 1.180 puntos. Esta es su mejor posición en el escalafón, el cual continúa siendo liderado por la bielorrusa Aryna Sabalenka, campeón del US Open.

Como si fuera poco, con su nueva posición, Emiliana Arango pasó a ser la segunda mejor tenista latinoamericana del Ranking de la WTA, solo superada por la brasileña Beatriz Haddad Maia, en la casilla 25.

¿En qué puesto quedó Camila Osorio?

Al no poder defender los puntos alcanzados en el mismo torneo durante el año pasado, donde llegó a ser semifinalista, Camila Osorio terminó descendiendo 16 posiciones en el Ranking, ubicada ahora en el puesto 86 como la segunda mejor raqueta femenina del país.

Así están las principales posiciones del Ranking WTA

1) Aryna Sabalenka (Bielorrusa): 11.225 Puntos

2) Iga Swiatek (Polonia): 7.933

3) Coco Gauff (Estados Unidos): 7.874

4) Amanda Anisimova (Estados Unidos): 5.159

5) Mirra Andreeva (Rusia): 4.793

53) Emiliana Arango (Colombia): 1.180

85) Camila Osorio (Colombia): 844