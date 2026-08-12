Alerta en Nariño por incendios forestales, cinco municipios superaron las capacidades de atención

Nariño

Hay alerta en múltiples municipios de Nariño por incendios forestales que han consumido una gran cantidad de hectáreas de vegetación, generando una situación especialmente crítica en Los Andes Sotomayor, donde las llamas avanzan sobre zonas rurales y amenazan viviendas, cultivos, animales, fuentes hídricas y ecosistemas.

Adicional a esto se reportan incendios en Ancuya, Santacruz, Linares, La Llanada y Guaitarilla, algunos de ellos que ya superan los 10 días de emergencia continua, por ejemplo el municipio de Santacruz de Guachavés en donde ya se han afectado cinco corregimientos.

En el caso de Los Andes Sotomayor, la administración municipal advirtió que la magnitud de la emergencia ya supera la capacidad disponible en el territorio, y el fuego ha alcanzado sectores que comprometen zonas cercanas a Linares y La Llanada, y representa riesgo para cuencas hidrográficas, bocatomas y extensas áreas cultivadas con café y plátano.

La gestora social del municipio, Cathy Rodríguez, hizo un llamado urgente a la Gobernación de Nariño, a la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo y al Gobierno Nacional para que se dispongan carros cisterna, maquinaria, equipos especializados y personal capacitado.

También pidió evaluar de manera inmediata el uso de apoyo aéreo en los sectores de difícil acceso, donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los organismos de socorro y permiten que las llamas continúen propagándose.