“Me daban ganas de salir corriendo”: el drama del comandante de Bomberos de San Luis por incendios

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el comandante de Bomberos Voluntarios de San Luis, Fredy Arciniegas, reveló que los incendios forestales de las últimas semanas en su municipio han consumido más de 5.000 hectáreas de cobertura vegetal, potreros y cultivos.

El comandante contó las difíciles condiciones que afrontan para sofocar el más reciente incendio, que desde hace más de tres días ha afectado alrededor de 1.500 hectáreas y ha generado afectaciones en siete viviendas.

“Esto ha sido un trabajo mancomunado, conjunto, y no solo de nosotros, sino de toda nuestra administración y de la comunidad de las veredas Tomogó, Gallego, Meseta, Cañada y La Flor. Esa gente ha trabajado como hormigas para extinguir el incendio. Para ellos es todo el honor y reconocimiento”, expresó Arciniegas.

Con la voz quebrada, el comandante de Bomberos resaltó el apoyo de entidades como el Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Gobernación del Tolima y hasta la Alcaldía de Ibagué, que envió sus bomberos oficiales y ayudas para apoyar al municipio vecino.

“Yo tenía mucha impotencia de ver que tenía tantas emergencias y no poder atenderlas todas a la vez. A veces me daban ganas de salir corriendo y dejar esto solo, pero mi Dios me dio muchas fuerzas para salir adelante y poder controlar las emociones. Al ver la cantidad de ayuda y buenos corazones en el Tolima, eso me reconforta el alma para seguir adelante. Gracias por la solidaridad”, expresó.

Arciniegas además le contó a Caracol Radio que el más reciente incendio ha sido sofocado en un 70 %, por lo cual aspiran en las próximas horas a controlarlo por completo en San Luis. Sin embargo, advirtió que este alcanzó zonas de los municipios de Guamo y Valle de San Juan.

“Llevamos un periodo seco con más de 30 días sin lluvias, hay mucho material vegetal seco, y eso es muy propenso a cualquier chispa o quema. Uno de los incendios comenzó por una quema de basura en una casa. Y los fuertes vientos han logrado que estos incendios se propaguen de la manera más dura que hemos vivido”, acotó.

En su testimonio, el bombero refleja el drama que atraviesan cientos de familias en el Tolima por cuenta de lo que podría ser el incendio más devastador en la historia de San Luis y el departamento, un hecho que marcará un antes y un después para sus habitantes.