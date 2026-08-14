Dimayor confirma cambios en la programación de la Liga Colombiana Femenina

La liga femenina tenía estipulado continuar la fecha 16 el lunes 10 de agosto con el partido de Bucaramanga y Once Caldas, sin embargo, fue inmediatamente aplazado por el terromoto ocurrido justamente en la mañana de ese mismo día. Otros partidos, se iban a jugar el martes 11 de agosto pero Dimayor aplazó todos los encuentros que había durante la semana en todas sus competiciones.

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La nueva fecha de dichos encuentros iba a ser este fin de semana, pero ante la situación en el país la Dimayor dijo qué: “en atención a la decisión de aplazar los partidos programados para este fin de semana, y ante la situación que atraviesa el país, se realizaron ajustes en la programación”.

Los partidos se jugarán todos el próximo jueves 20 de agosto con la finalidad de cumplir las fechas pendientes del campeonato que ya está en las instancias finales del todos contra todos.

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Cómo va el campeonato

Ya se conocen siete de los ocho equipos clasificados a las instancias finales, el octavo puesto ahora mismo está en disputa entre tres equipos. Medellín, Orsomarso y Fortaleza, todos con fecha pendiente, son los equipos que buscan la clasificación a través del último cupo.

Se está a la expectativa de si el torneo continuará manteniendo al estructura de cuadrangulares finales o si se toma la desición de jugar playoffs de eliminación directa, de cara a terminar la liga más rápido.

Reprogramación de los partidos

Atlético Bucaramanga vs Once Caldas

Fecha: Jueves 20 de agosto

Hora: 3:00 PM

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Independiente Santa Fe vs Fortaleza

Fecha: Jueves 20 de agosto

Hora: 3:00 PM

Estadio: Olaya Herrera

Medellín vs América de Cali

Fecha: Jueves 20 de agosto

Hora: 3:00 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Orsomarso vs Deportivo Pasto

Fecha: Jueves 20 de agosto

Hora: 3:00 PM

Estadio: Raúl Miranda