James Rodríguez promete ayudas para la reconstrucción del país, luego del terremoto en Colombia. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hannah Peters - FIFA

No cesan de llegar ayudas desde al mundo del deporte a la población colombiana, luego del terremoto que azotó al país en la mañana del lunas 10 de agosto.

En esta oportunidad, James Rodriguez envió un sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que agradeció a los organismos de socorro por su labor de salvar vidas, envio un mensaje de fuerza a los damnificados y prometió ayudar en toda la etapa de reconstrucción de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

“Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro pais. Antes que nada, quiero enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy, en medio del dolor, siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida. Para mi, el único camino es nunca desistir”, sentenció inicialmente.

Y complementó con su agradecimiento: “A los organismos de socorro, a los voluntarios y a todos los que están ayudando de una u otra manera en este difícil momento quiero darles las gracias. De esta tragedia solo nos queda levantarnos y ustedes son el verdadero motor para salir adelante. De corazón, muchas gracias”.

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James Rodriguez promete ayudas para la reconstrucción

Frente a todo lo que esta ocurriendo, James Rodriguez advirtió que se necesita hechos más que palabras y por tal motivo, a través de su fundación, entregará “apoyos importantes para levantar a los damnificados” y colaborar con la reconstrucción de las zonas devastacas por el terremoto

“Se vienen retos inmensos, tanto en la emergencia como después de ella. Ahi es donde quiero enfocar mi mensaje, debemos levantamos, pero eso va mas alla de las palabras. La etapa de reconstrucción requiere nacerse de la manera mas organizada y eficiente para volver a serlos mismos. No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, resilientes y verracos. Nada nos va a detener”, comentó.

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Y continuó: “Desde mi fundación “Colombia somos todos’, seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados. Hemos decidido canalizar esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento y condiciones de vida y reconstrucción. Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto y que la reconstrucción sea efectiva”.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad del futbol para que den su granito de arena en esta iniciativa. “Todo aporte es valioso, somos un pueblo valiente y lo demostraremos en la inmensa capacidad que tenemos para volver a levantarnos... Vamos todos pa’ delante”, concluyó.

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