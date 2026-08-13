Nueva ayuda humanitaria llegará a San José del Palmar, Chocó: ¿Cómo nació la iniciativa?

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto de 7,4 de magnitud que ha dejado más de 260 muertos y más de 4.000 heridos.

El movimiento telúrico se sintió en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá, afectó departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó, zona del epicentro.

Frente a la emergencia, miles de personas ha mostrado su intención de brindar ayudas a los damnificados. Una de ellas es la empresaria Daniela Villazón, quien pasó por el programa 6AM W de Caracol Radio y reveló cómo nació la iniciativa.

La empresaria señaló que apenas ocurrió la tragedia, junto a su familia, vieron la forma de aportar y dispusieron de su joyería, ubicada en el centro comercial El Retiro en Bogotá, para recibir las ayudas entre amigos, clientes y allegados.

“El lunes, cuando ocurre la tragedia, nosotros como ciudadanos, mis hermanos y yo, vimos cuál es la forma de aportar, qué podemos hacer, entonces dispuse mi joyería”, afirmó.

“Grabé un video en Instagram y los invité a traer ayudas y a donar, yo creo que entre todos, demostrar la solidaridad entre todos, podíamos aportar un granito de arena, entonces fueron llegando las ayudas desde el lunes”, explicó.

Luego de esto, señaló que su video se había replicado de gran manera y habían recolectado una considerable cantidad de ayudar para donar.

“Habían llegado miles de personas, habíamos recogido ya el martes en la tarde más de 30 toneladas de alimento y nos dispusieron una bodega que queda ahí a dos cuadras. Estábamos descargando de la joyería allá, se unió un montón de voluntarios, la gente, la solidaridad, todo el mundo cargaba todo el mundo armando los kits las cajas”, manifestó la empresaria.

Tras esto, el reto ahora era cómo hacer llegar la ayuda humanitaria a las personas damnificadas en el departamento del Chocó y un grupo de empresarios se manifestó y les dijo que podía buscar un vuelo humanitario, contó Villazón.

“Estamos priorizando llegar a San José del Palmar, que sabemos que el acceso ha sido muy difícil, no han llegado ayudas. Hay más de 440 familias damnificadas, sin casa, sin absolutamente nada, no tienen alimento, no tienen electricidad, no tienen comunicación. Nosotros coordinamos y vamos a poder llegar con 2.5 toneladas de ayudas que los ciudadanos, que las personas todas han llevado a la joyería y nos han ayudado a recolectarlas. Sin ellos no hubiera sido posible esto, de verdad que solamente hemos sido un medio para lograrlo”, expresó Daniela Villazón

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