¿Nuevo hecho de corrupción en el Gobierno? Revelan audios sobre Verónica Alcocer y círculo cercano
Se trata de audios con los que la vincularían con un millonario botín.
La revelación de unos audios sobre grabaciones de Verónica Alcocer y su círculo cercano, estarían dejando al gobierno Petro en un nuevo escándalo a tan solo unos días de terminar la administración.
Los audios los reveló la Revista Semana, y según la publicación, se trataría de conversaciones entre la colomboespañola Eva Ferrer, mejor amiga de la todavía esposa del presidente Gustavo Petro, haciendo señalamientos contra Alcocer y su círculo más cercano.
En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.
La catalana habla sobre esto, ante el disgusto por dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...