Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 ago 2026 Actualizado 14:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

¿Nuevo hecho de corrupción en el Gobierno? Revelan audios sobre Verónica Alcocer y círculo cercano

Se trata de audios con los que la vincularían con un millonario botín.

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa / Mariano Vimos

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google

La revelación de unos audios sobre grabaciones de Verónica Alcocer y su círculo cercano, estarían dejando al gobierno Petro en un nuevo escándalo a tan solo unos días de terminar la administración.

Los audios los reveló la Revista Semana, y según la publicación, se trataría de conversaciones entre la colomboespañola Eva Ferrer, mejor amiga de la todavía esposa del presidente Gustavo Petro, haciendo señalamientos contra Alcocer y su círculo más cercano.

En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.

La catalana habla sobre esto, ante el disgusto por dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir