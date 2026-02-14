Los millonarios contratos que rondan a Verónica Alcocer por cerca de 23.000 millones de pesos

No paran las polémicas que rondan a Verónica Alcocer. Esta vez es por cuenta de millonarios contratos que se gastaron en un maquillador y fotógrafo, al parecer, para atenderla en su función como primera Dama.

La revista Semana publicó un proceso que se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, que indaga contratos por cerca de 23.000 millones de pesos, que fueron autorizados desde RTVC para servicios que incluyeron un maquillador y un fotógrafo, que estuvieron al servicio de la Primera Dama y sus viajes internacionales.

RTVC contrató a una cooperativa para servicios de producción y audiovisuales para la Presidencia.

Los contratos comenzaron a firmarse después de la posesión del presidente Gustavo Petro, exactamente en septiembre de 2022, y se trata de al menos cinco contratos con el maquillador y siete en el caso del fotógrafo.

Según la publicación de Semana, El contratante fue RTVC y el contratista fue Savi, la cooperativa que luego delegó la responsabilidad del contrato a Mauricio Vélez,el fotógrafo que le brindó servicios a Verónica Alcocer.

¿Cómo eran los contratos?

El primer contrato fue firmado por 1.214 millones de pesos y un periodo de 3 meses, otro fue por 1.921 millones de pesos y 4 meses, y en ese mismo 2022 realizaron un tercero, por un valor de que superó los más de 3.130 millones de pesos.

Juan Carlos Portilla, un profesor y experto anticrimen financiero, denunció que el maquillador y fotógrafo fueron contratados bajo la modalidad de administración delegada y vinculación de terceros.

Según Portilla, en 2023, los contratos tenían dos beneficiarios, en uno completo el fotógrafo y maquillador fueron incluídos, y su valor rondó los 5.549 millones de pesos.

Ese mismo año, la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video, vinculada con el señor Fady Javier Flórez Humanez, se llevó otro contrato por 1.792 millones de pesos para las labores del fotógrafo y maquillado de la primera Dama.

Para 2024, el contrato fue firmado por 8.000 millones de pesos, y fue suscrito por RTVC con la cooperativa Savi, para la contratación de Fady Javier Flórez, el maquillador, y Mauricio Vélez, el fotógrafo.

Pero en 2025 los contratos no se acabaron, y suscribieron otro por 3.976 millones de pesos, a pesar de que el presidente Gustavo Petro hizo público que ya se encontraba separado de Verónica Alcocer.

La investigación sobre esta millonaria contratación del gobierno Petro, sigue andando en la Fiscalía General de la Nación.