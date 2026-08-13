Precedente negativo: activista uruguayo-israelí por reconocimiento de Colombia sobre Altos del Golán

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Mauricio Lapchik, activista uruguayo-israelí, portavoz del líder del partido político árabe-israelí Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, estuvo en 6AM W de Caracol Radio para hablar acerca del reconocimiento que hizo el Gobierno de Abelardo de la Espriella de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, algo que calificó como “un precedente negativo”.

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“Esto es una decisión que marca un precedente negativo para la tentativa de alguna solución política en la región. Ha habido cambios importantes en el gobierno en Siria y se ha llegado a un acercamiento para un acuerdo sin necesidad de otra guerra”. afirmó.

Aseguró que la determinación del gobierno colombino es una forma de demostrarle su “lealtad” a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, pues ahora son los únicos países que reconocieron el dominio israelí sobre ese territorio.

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“Si bien la decisión del gobierno de Colombia va en contra de la tendencia, vemos que es un gobierno de Israel aislado”, indicó.

Ante esto, cuestionó si la forma de solucionar los problemas sea a través de las guerras y no por medio de las conversaciones diplomáticas y políticas, que son las que le dan tranquilidad a la población.

Asimismo, señaló que ese precedente es peligroso porque Israel tiene abierto varios frentes en paralelo en Siria, Gaza, Irán, Cisjordania.

Posición de Latinoamérica con el gobierno israelí

Recordó que Israel reinició relaciones con países de la región como Bolivia y Venezuela con los que antes no las tenía. “Han tomado la oportunidad para avanzar en la línea que ven de guerra y destrucción permanente”.

Escuche la entrevista completa aquí: