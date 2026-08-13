“No queremos repetir lo mismo del terremoto de 1999”: Duberney Pareja, alcalde de Filandia

Duberney Pareja, alcalde de Filandia, Quindio, habló en el programa 6AM W de Caracol Radio sobre las cifras de afectación en el municipio.

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Cifras tras el terremoto:

“El municipio de Finlandia tuvo serias pérdidas estructurales, tenemos una problemática como la tienen todos los municipios, vivimos un terremoto en 1999 y no queremos repetir lo mal hecho que se hizo en ese momento. Por eso hoy tenemos organización, caracterización y necesitamos garantizar, primero, alimentación, vivienda a esas personas que hoy son damnificadas en el departamento del Quindío y en el eje cafetero, en el Valle del Cauca y en el Chocó, lastimosamente. Y el llamado es al gobierno nacional a que las políticas sean efectivas y rápidas para que esto funcione”, solicitó el alcalde.

Llamado al Gobierno:

“El llamado es al gobierno nacional a que las políticas sean efectivas y rápidas para que esto funcione, si no, dejamos colapsar nuevamente el territorio como sucedió en 1999. El llamado es a que estamos más organizados, queremos actuaciones casi que inmediatas”.

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Suministro de agua:

“Todos los sistemas, luego de los terremotos, tienen que garantizar primero los servicios públicos. El agua potable es indispensable. Nosotros decretamos la calamidad, decretamos la urgencia y estamos en estos momentos garantizando un servicio intermitente por una sencilla razón, tenemos que hacer los arreglos y garantizar el recurso para hacer los arreglos, es importantísimo”.

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