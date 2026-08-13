Donaciones en el Congreso de la ANDI ya superan los 11.000 millones de pesos por el terremoto
Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, anunció donación de $400 millones en alimentos y bebidas para damnificados del terremoto.
Donaciones en el Congreso de la ANDI ya superan los 11.000 millones de pesos por el terremoto
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En el marco del congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que se celebra en Cartagena, Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, anunció donación de $400 millones en alimentos y bebidas para damnificados del terremoto.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...