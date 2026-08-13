Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 ago 2026 Actualizado 16:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Donaciones en el Congreso de la ANDI ya superan los 11.000 millones de pesos por el terremoto

Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, anunció donación de $400 millones en alimentos y bebidas para damnificados del terremoto.

Donaciones en el Congreso de la ANDI ya superan los 11.000 millones de pesos por el terremoto

Donaciones en el Congreso de la ANDI ya superan los 11.000 millones de pesos por el terremoto

00:00:0004:29
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En el marco del congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que se celebra en Cartagena, Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, anunció donación de $400 millones en alimentos y bebidas para damnificados del terremoto.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:29
Descargar
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir