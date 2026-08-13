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Donaciones en el Congreso de la ANDI ya superan los 11.000 millones de pesos por el terremoto

En el marco del congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que se celebra en Cartagena, Jaime Murra, presidente del Grupo Diana, anunció donación de $400 millones en alimentos y bebidas para damnificados del terremoto.

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