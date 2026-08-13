¿Qué ha pasado con las acciones de SpaceX? experto analiza el movimiento de la bolsa

Alejandro Cardona, de creandoriqueza.com, habla de un seminario en vivo en el que habla de finanzas para que las personas aprendan a invertir.

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Space X:

Sobre la bolsa y cómo ha reaccionado Space X y lo que ha pasado alrededor de esta acción, el experto indicó que: “Básicamente Space X, en la oferta pública inicial llegó hasta 220. Luego las personas que habían comprado desde antes o que hacen también transacciones previas a la IPO, pues obviamente toman rentabilidad. Es muy normal eso porque ocurrió en Facebook también cuando salió en 38 cayó a 22 y luego es que vino a subir. La buena noticia es que SpaceX es la primera semana que ha mostrado señales muy fuertes de compra”, indicó el experto.

Agregó que se espera que tenga un alza en las próximas semanas, “este es un plan que va a largo plazo como pasó con las acciones de otras empresas como Tesla, estamos hablando de cinco o diez años para ver un resultado importante”.

Sobre el seminario:

Es un programa educativo e intensivo de dos días creado por el economista y conferencista colombiano Alejandro Cardona. Está enfocado en enseñar a la comunidad latina a invertir en la bolsa de valores americana y alcanzar la libertad financiera.

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