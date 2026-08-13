“Me quieren por fuera de Colombia, me quitaron toda la protección”: Eva Ferrer

Eva Ferrer habló en exclusiva para 6AM W sobre los polémicos audios revelados por Revista Semana en los que al parecer, estaría hablando de presuntas irregularidades relacionadas con contratación, nombramientos y recursos que no habrían sido reportados durante la campaña presidencial de 2022.

Ferrer, quien aseguró que dichos audios fueron grabgados y filtrados sin su consentimiento, advirtió que antes de haber vuelto al Gobierno, le ofrecieron estar en la FAO.

Según dijo, este cargo se lo tuvo que haber ofrecido Laura Sarabia, pero se o ofreció Xavier Vendrell, quien es acusado de enriquecerse con contratos en Colombia.

¿Eso se lo ofrecen para sacarla de Colombia?

“Yo entiendo que sí. Pero a mí lo que me llega mucho después es esto, que me quieren por fuera de Colombia, que me van a vetar todo lo que yo haga. Y bueno, me han llegado hasta que han llegado a ofrecer en una notaría si daban información para hacerme daño. O sea, me quitaron toda la protección. De repente me llegó una carta de la UNP que me retiraban la protección”, afirmó.

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¿Qué dicen los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

En los audios, Eva Ferrer habla sobre una “banda de criminales”, que estaría integrada supuestamente por algunos funcionarios del Gobierno y allegados a Verónica, quienes se encargarían de cumplir todo lo que ella desea.

La catalana habla sobre esto, ante el disgusto por dineros que, supuestamente, le deben desde la campaña presidencial y que no le han pagado.

De acuerdo con documentos conocidos por Caracol Radio, Ferrer asegura que trabajó para Verónica Alcocer entre el 1 de noviembre de 2021 y septiembre de 2022, prestando servicios de consultoría en manejo de medios y posicionamiento durante la precampaña y la etapa posterior a la campaña presidencial.

La ciudadana española sostiene que quedaron pendientes de pago cuatro meses de honorarios, equivalentes a 12.000 euros mensuales, además de 14 millones de pesos mensuales destinados a gastos de vivienda. En total, reclama el pago de 48.000 euros y 56 millones de pesos.

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