El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nos dijeron que hay vida”: Colombiana en EEUU busca a su tía y su prima bajo escombros en Cali

Marcela Jiménez, es otra de las víctimas que deja el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, dejando afectaciones en varias ciudades, entre ellas Cali, Chocó, Pereira y Manizales.

La colombiana, que vive en Estados Unidos, pasó por los micrófonos de 6AM W para expresar su preocupación y angustia por su tía, a quien considera como su segunda madre, su prima Alejandra Vivas y el hijo de su prima, Martín Vivas, quienes están en el edificio Ana Pilar, en Cali, y aún continúan bajo los escombros.

“A las cuatro de la mañana nos confirmaron que hay vida. Entonces nosotros seguimos unidos”, dijo.

Según contó, su hermano, quien viajó hace unos días, está ayudando a remover escombros por la zona del edificio.

“Yo no te puedo dar exactamente cómo se dieron cuenta si fue por la máquina que detecta el sonido. No lo sé, porque ha habido muchísima, muchísima confusión”, contó.

Incluso, reveló que en la noche anterior les habían dicho que ya los estaban sacando, pero era información errónea.

¿Qué se necesita?

“Esta mañana necesitábamos que alguien hiciera el relevo del operador de la máquina, pero ya se consiguió. En el momento todo lo que necesitamos está, gracias a Dios. La gente se ha unido en solidaridad, lo que publicó se hace viral con colaboración de gente que me está ayudando y el apoyo ha sido inmenso”, afirmó.