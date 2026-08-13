Parque Deportivo de Ibagué será punto de acopio de ayudas para damnificados por el terremoto

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, destacó que la solidaridad de los ibaguereños no tiene fronteras ante las dificultades que enfrentan comunidades de San Luis, Chocó, Cali, Pereira y otros territorios del país.

La mandataria local reiteró el llamado a los ciudadanos para que se apoye con elementos esenciales para las familias que hoy lo necesitan en medio de esta tragedia que vive el país por el terremoto que se registró el pasado lunes 10 de agosto.

“‘Ibagué Solidaria’ busca reunir ayudas humanitarias que serán destinadas a las comunidades afectadas, especialmente aquellas que requieren elementos básicos para afrontar esta situación y avanzar en su recuperación”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Precisamente la Alcaldía de Ibagué definió al Parque Deportivo como punto de acopio, para que habitantes, empresarios, organizaciones y demás sectores de la sociedad, puedan entregar sus aportes.

“Una ciudad que abraza a otra es una ciudad que demuestra la grandeza de su corazón. Aquí en el Parque Deportivo seguimos esperando a los ibaguereños de buen corazón”, aseguró la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

El llamado es a que los ciudadanos prioricen donaciones entre las que están alimentos no perecederos, cobijas, kits de aseo, colchonetas, palas y picas.

“Acá en el Parque Deportivo se reúnen todas las donaciones que hemos recibido en los centros comerciales y otros puntos. De aquí las distribuimos, los repartimos para ser enviadas a las ciudades afectadas, tanto por el terreno como por los incendios. La invitación es para que sigamos ayudando, aportando para ayudar a los damnificados”, puntualizó Isabela Buendía, Gestora Social.

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