Boyacá recolectó 10 toneladas de ayudas y preparan envíos a zonas afectadas por el terremoto

Las ayudas serán articuladas con las autoridades de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Boyacá

Boyacá se suma solidariamente con los miles de damnificados que deja el terremoto en varios departamentos del país. En los dos primeros días de la campaña ‘Todos Unidos por Colombia’, liderada por la Gestora Social, Daniela Assis, se han recolectado 10 toneladas de ayudas.

La respuesta ciudadana ha permitido reunir mercados, agua, cobijas, colchonetas, kits de aseo, alimentos para animales y otros elementos que serán trasladados a los territorios que hoy requieren apoyo.

El gobernador, Carlos Amaya y su gabinete acompañaron el miércoles 12 de agosto parte de la jornada en el centro de acopio instalado en la Plaza de Bolívar de Tunja y participaron en la organización de las ayudas que serán enviadas a las zonas afectadas.

Como resultado de esta jornada, el primer camión de la Gobernación de Boyacá saldrá hacia Pereira, llevando las ayudas recolectadas y una planta eléctrica que fue solicitada para apoyar la atención de la emergencia.

Amaya señaló que la Gobernación está disponiendo toda la logística necesaria para facilitar el traslado de las donaciones, articulando esfuerzos con alcaldías, empresas privadas, el Ejército Nacional y las gobernaciones de los departamentos afectados.

“En los dos primeros días, se han recolectado 10 toneladas de ayudas. Esperamos que en los próximos días esta cifra aumente y pueda llegar a los que más lo necesitan”, aseguró el gobernador.

Las ayudas serán articuladas con las autoridades de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, de acuerdo con las necesidades que se presenten en cada territorio.

El sábado saldrá un segundo camión con destino a Quibdó, Chocó como parte de esta estrategia de apoyo a las comunidades afectadas.

El gobernador confirmó que se mantiene comunicación permanente con sus colegas de los departamentos afectados para identificar sus necesidades y coordinar la llegada de las ayudas.

“No es lo que uno quiera dar, sino también lo que necesiten las personas”, explicó el gobernador, al destacar que la respuesta de Boyacá se está construyendo de manera articulada con las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.

Aunque inicialmente la jornada de solidaridad estaba prevista hasta el 14 de agosto, la Gobernación de Boyacá amplió la fecha de recolección hasta el miércoles 19 de agosto, para que más personas, empresas e instituciones puedan sumarse.

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Qué se puede donar:

* Alimentos no perecederos

* Agua potable

* Kits de aseo

* Cobijas

* Almohadas

* Colchonetas y elementos para el descanso

* Alimentos y elementos para animales

Pueden hacerlo llegar a los dos puntos de acopio autorizados:

- Tunja

Entrada de la Gobernación de Boyacá, Plaza de Bolívar.

- Bogotá

Casa de Boyacá, Calle 98 No. 19A-67.