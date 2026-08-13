La vida surge de los escombros: Bomberos de Tunja rescatan pareja de adultos mayores en Pereira

Tunja

Luego de una jornada muy dura por el riesgo que significaba adentrarse entre los escombros buscando personas con vida dos días después del terremoto que afectó a trece departamentos y más de 400 municipios, el Cuerpo de Bomberos de Tunja celebra el rescate de dos personas.

Se trata de una pareja de adultos mayores en Pereira, quienes permanecían atrapados en un apartamento dúplex ubicado en un cuarto piso. Gracias al trabajo coordinado, la dedicación de los rescatistas y la perseverancia en las operaciones de búsqueda, ambas personas pudieron ser rescatadas con vida y recibir atención médica.

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Durante la jornada también se logró el rescate exitoso de dos mascotas, mientras continúan las labores de búsqueda en estructuras colapsadas junto al binomio canino de alta capacidad operativa integrado por la bombera Alejandra Suárez con la perra Nala y el bombero, Andrés Melo en compañía de Hancock.

La delegación además la integran los bomberos Daniel Cipamocha, Alcides Mayorga, Luis López, Brayan Guzmán y Daniel Lucero bajo el liderazgo y coordinación del sargento Giovanny Pérez, los cabos Duván Niño y Yeffer Rubio.

Desde bombeos Tunja además se envió una ambulancia de Atención Prehospitalaria integrada por el Cabo Leonardo Galindo y el conductor operador Jaime Lizarazo, garantizando respaldo asistencial durante las operaciones.

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