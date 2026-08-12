Atlético Bucaramanga se suma a las ayudas por el terremoto en Colombia: invita a jornada de donación

Ante la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país, el Atlético Bucaramanga anunció una jornada de donación para recolectar ayudas destinadas a las comunidades y familias afectadas, especialmente en la zona occidente: Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

La jornada se realizará este sábado 15 de agosto, desde las 3:30 de la tarde, en el primer piso del Centro Comercial Florida, donde se habilitará un punto de acopio para recibir las donaciones.

De acuerdo con el comunicado del club, los hinchas podrán aportar elementos no perecederos, alimentos para mascotas y elementos de aseo, que posteriormente serán destinados a las personas afectadas por la emergencia.

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La actividad también contará con la presencia de jugadores del Atlético Bucaramanga, quienes compartirán con los aficionados y realizarán una firma de autógrafos como símbolo de agradecimiento por las ayudas entregadas.

“Unámonos, demos un granito de arena, porque unidos somos más fuertes”, expresó Fabry Castro, mediocampista y capitán del conjunto auriverde.

El club extendió la invitación a toda la denominada familia leoparda, incluidos hinchas, patrocinadores, jugadores, colaboradores, periodistas y medios de comunicación, para unir esfuerzos frente a la emergencia.

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“La invitación es sencilla: ven, aporta y sé parte de esta causa”, señaló el Atlético Bucaramanga en su comunicado, destacando que cada donación puede representar una ayuda para quienes atraviesan momentos difíciles.

La institución cerró su mensaje apelando al sentido de solidaridad de los colombianos y asegurando que “el fútbol también es solidaridad”, convocando a la hinchada en Santander a unirse en apoyo a las comunidades afectadas.