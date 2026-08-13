Santandereano Reynaldo D’ Silva Uribe se posesionó como viceministro de Vivienda

Un santandereano asumió una nueva responsabilidad en el Gobierno Nacional. Reynaldo José D’ Silva Uribe se posesionó como viceministro de Vivienda, desde donde tendrá entre sus principales retos facilitar el acceso de los colombianos a una vivienda y fortalecer las políticas habitacionales del país.

D’ Silva Uribe llega a esta cartera con experiencia tanto en el sector público como en el privado y con una trayectoria profesional desarrollada principalmente en Santander.

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran el de director de Ingresos de la Gobernación de Santander, líder regional de la Agencia Pública de Empleo del SENA y secretario de Hacienda de Bucaramanga.

En el sector privado fue gerente general de Vanguardia y de la Corporación Mariana Claver, de Bucaramanga, además de desempeñarse como director regional del Régimen Subsidiado de Cafesalud EPS.

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El nuevo viceministro es ingeniero de Mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, y abogado de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia. También cuenta con especializaciones en Dirección de Empresas y Planeación Tributaria, y es magíster en Derecho de Estado, con énfasis en Derecho Tributario, de la Universidad Externado de Colombia.

Desde el Ministerio de Vivienda, D’ Silva Uribe asumirá el reto de “superar las barreras que actualmente dificultan el acceso a vivienda y tendrá entre sus apuestas el impulso del programa País de Propietarios”, que busca facilitar el acceso a créditos blandos para los colombianos.

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La llegada de este profesional santandereano al Viceministerio de Vivienda representa así un nuevo espacio para un funcionario de la región en el nuevo Gobierno Nacional, recordando que el líder de este ministerio es el también santandereano Jaime Beltrán.

Además, el ministro Jaime Andrés Beltrán, posesionó a la también santandereana y abogada Ana María Vargas Sepúlveda como secretaria general, quien es especialista en Contratación Estatal y candidata a Magíster en Administración.