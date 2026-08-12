“Nos tocó atender a los pacientes en el jardín de la clínica”: jefe de cirugía del Hospital Univalle

“Para nosotros los médicos ha sido una misión muy fuerte”: jefe de cirugía del Hospital Univalle

Diego Caicedo, jefe de cirugía plástica de la Universidad del Valle, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar de cómo han sido las jornadas de trabajo tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó afectaciones en varias zonas del país y cientos de muertos.

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“Ha sido una catástrofe muy grande, el municipio declaró la alerta roja hospitalaria, que significa que puede haber un colapso en todo el sistema de salud de la ciudad, solamente se priorizan todas las urgencias”, dijo.

Incluso, detalló que no pudieron recibir pacientes de otras áreas y de otros hospitales. “Nos tocó atender a nuestros propios pacientes. Hubo una disminución porcentual muy alta en la atención de los pacientes”, dijo.

El lunes 10 de agosto, cuando se registró el terremoto, los pacientes fueron evacuados a los jardines del hospital y continuar siendo atendidos desde la calle ante el riesgo del derrumbe de esta estructura.

Asimismo contó que la mayoría de pacientes están llegando con:

Trauma craneoencefálico

Heridas de tejidos blandos

Fracturas de miembros inferiores

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En cuanto a casos complejo, contó que lo marcó mucho un señor que llegó con un trauma de tejidos blandos en cara muy severo, “era un paciente parapléjico que me comenta que en el momento que sintió el temblor lo único que hizo fue abrazarse a sí mismo y esperar que pasara todo, pudo llegar a la clínica Imbanaco y se pudo atender”.