La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés anunció que el 58.° Torneo Internacional del Joropo se pone al servicio de las víctimas del terremoto bajo la iniciativa “Joropo con Corazón”.

Además, la tradicional cabalgata fue suspendida por decisión conjunta de la gobernadora, el alcalde de Puerto López y Caballanos.

Así mismo, este 15 de agosto, se realizará una misa solemne en Villavicencio en memoria de las víctimas y, durante el sábado y el domingo, reconocidos artistas se sumarán con su música a los homenajes, en el marco del reconocimiento a Jhon Onofre y del Joropódromo.

Además, desde ya se reciben alimentos no perecederos y elementos de aseo en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya, que serán enviados la próxima semana en una caravana humanitaria hacia una de las regiones más afectadas.