Carrera Mompox 15K destinará parte de lo recaudado para damnificados del terremoto

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que parte de los recursos recaudados durante la carrera Mompox 15K será destinada a brindar ayudas a las personas damnificadas por esta emergencia.

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La decisión convierte este evento deportivo, que reúne a cientos de corredores en uno de los escenarios más emblemáticos del departamento, en una oportunidad para demostrar que el deporte también puede ser un vehículo de solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan.

“La Mompox 15K no solo será una fiesta deportiva, también será una muestra de solidaridad. Hemos decidido que parte de lo que recaudemos se convierta en ayudas para las familias que hoy están pasando por momentos difíciles a causa del terremoto. Cuando Colombia nos necesita, los bolivarenses respondemos con solidaridad, con corazón y con acciones”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

El evento, que busca ser un dinamizador de la economía de La Mojana a través del turismo deportivo, se convertirá en un catalizador de recursos hacia quienes más lo necesitan.

Con esta iniciativa, la Gobernación de Bolívar invita a los participantes y a la ciudadanía a sumarse a la carrera y a convertir cada kilómetro recorrido en un gesto de esperanza para las comunidades afectadas. Correr en Mompox será también una manera de ayudar a Colombia.