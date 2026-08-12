¿Hay riesgo de terremotos en la región Caribe? Esto dicen los expertos

Aunque en el Caribe colombiano los terremotos no ocurren de manera tan recurrente como en otras partes del país o del mundo, la región no está exenta de una actividad sísmica.

En diálogo con Caracol Radio, el ingeniero Carlos Arteta, profesor-investigador de la Universidad del Norte, recordó que hace dos siglos, el 22 de mayo de 1834, Santa Marta vivió un terremoto. Para el experto, que durante la vida de una generación no se haya presentado un evento de este tipo no significa que no pueda ocurrir.

Arteta explicó que los terremotos son eventos que, aunque pueden no ocurrir con frecuencia, “cuando ocurren generan grandes catástrofes”. Por eso, considera que el hecho de que en el Caribe no se haya visto un terremoto recientemente no debe llevar a pensar que la región está exenta. “Lo importante es que actuemos al respecto”, señala.

Sobre la preparación de las ciudades de la región, el ingeniero consideró que “como sociedad no estamos preparados”. Según explica, cuando ocurre un terremoto cercano, como el de La Guaira o el del Chocó, aparece nuevamente la discusión sobre la actividad sísmica, pero también se mantiene la idea de que “aquí no tiembla”.

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Arteta señala que algunas edificaciones construidas después de los años 80 y 90 debieron ser diseñadas utilizando el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Las edificaciones de varios pisos construidas bajo este código, explica, “deben comportarse bien”. Sin embargo, plantea preguntas sobre las estructuras más antiguas, como las de los años 60 y 70, y aquellas construidas por autoconstrucción.

“Que no hayamos visto terremotos en el Caribe no significa que no puedan ocurrir”

Para el experto, una de las tareas que deberían adelantar las autoridades locales es la realización de estudios de microzonificación.

“Intentaría pensar en hacer estas microzonificaciones para poder entender realmente cuál es la amenaza a la que estamos sometidos”, afirma. Estos estudios, explica, podrían determinar si la amenaza es menor de la estimada a nivel nacional o si algunas zonas tienen mayor peligro sísmico.

En ese sentido, Arteta considera que los resultados de estos estudios podrían tener efectos para las ciudades y el sector de la construcción. “Y eso deberá reflejarse en el POT de las ciudades”, sostiene.

El ingeniero insiste en que la baja frecuencia de terremotos en el Caribe no significa que estos no puedan presentarse. “El hecho de que en nuestra vida no hayamos visto un terremoto en el Caribe no significa que no puedan ocurrir”, afirma.